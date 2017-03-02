Полиция проверяет информацию о задержании нетрезвого сотрудника МВД на Ferrari Рубрики: Происшествия

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Ранее в СМИ появились сообщения, что на Страстном бульваре остановили красный автомобиль Ferrari, за рулем которого находился мужчина, от которого пахло спиртными напитками. Утверждалось, что он якобы предъявил удостоверение полицейского. Официального подтверждения информации об этом происшествии у полиции пока нет.



Столичная полиция проверяет информацию о задержании в центре Москвы полицейского, который якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял элитным автомобилем Ferrari, сообщает агентство "Москва" Ранее в СМИ появились сообщения, что на Страстном бульваре остановили красный автомобиль Ferrari, за рулем которого находился мужчина, от которого пахло спиртными напитками. Утверждалось, что он якобы предъявил удостоверение полицейского. Официального подтверждения информации об этом происшествии у полиции пока нет.



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