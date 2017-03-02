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В Подмосковье застройщик без ведома жильцов добавил три этажа и требует доплаты
7 марта 2017 г. | Время публикации 20:10
Рубрики: Недвижимость, Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Почти 250 семей в подмосковном Нахабино Красногорского района не могут вселиться в купленные квартиры. Застройщик "Карс Инвест" без их ведома построил в десятиэтажном доме три дополнительных этажа и теперь требует доплатить в общей сложности 100 миллионов рублей, передает телеканал РЕН ТВ.

Жители утверждают, что достроить лишние этажи компании позволила администрация Нахабино. Чиновники утверждают, что достройка разрешена в обмен на 12 квартир для многодетных очередников. Но когда уже заплатившим деньги жильцам выдадут ключи, власти сказать не могут. Доплачивать дольщикам не собираются, тем более что все деньги уходят на ипотеку и съемное жилье.

По некоторым данным, застройщик уже банкрот, а разрешение на строительство истекло. Более того, еще в 2015 году министерство строительного комплекса Московской области внесло "Карс Инвест" в реестр недобросовестных застройщиков. Согласно архивам областного правительства, в 2012 году эта компания сменила в Нахабино другого проблемного застройщика.

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Вторник, 7 марта 2017 г. // Последняя новость 20:10
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