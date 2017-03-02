В Международном центре Рерихов проводятся обыски Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Как пояснил радиостанции



Правоохранительные органы проводят следственные действия в Международном центре Рерихов. Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент центра Александр Стеценко, здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранительных органов. "Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия", - заявил он, не уточнив, что именно изымается. Ранее он сообщил, что сотрудникам МЦР были вручены повестки для проведения следственных мероприятий.Как пояснил радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко, речь идет об изъятии картин музея. "Это связано с решением материального спора. У нас в понедельник суд по выселению. Это решение разрушить музей", - заявил он. У здания музея скопилась небольшая очередь сотрудников, которых не пускают на территорию. Комментариев правоохранительных органов относительно этой ситуации пока нет.



Предыдущая статья | Следующая статья

