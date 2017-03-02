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ФАС проверит, почему мэрия возобновила контракты с рекламщиками-должниками
7 марта 2017 г. | Время публикации 11:45 | Последние изменения 12:29
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве начало проверку действий столичного департамента СМИ и рекламы, а также оператора наружной рекламы ТРК на соответствие законодательству. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя УФАС.

В январе департамент сообщил, что разорвал контракт с ТРК из-за невозможности компании вовремя перечислить 1,9 миллиарда рублей в бюджет столицы. После того, как ТРК погасила 1,3 миллиарда рублей долга и выплатила 51 миллион рублей неустойки, пять из восьми контрактов с ТРК было восстановлено.

Между тем в ФАС заявляют, что муниципальные власти могут заключить договор с оператором наружной рекламы только после проведения соответствующего конкурса, что следует из положений федерального закона "О рекламе". Теперь, если ФАС установит факт нарушения законодательства, она может обязать департамент аннулировать контракты с ТРК и объявить новый конкурс.

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