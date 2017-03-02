ФАС проверит, почему мэрия возобновила контракты с рекламщиками-должниками

13 февраля 2017 г. Мэрия примирилась с рекламным оператором, который задолжал почти 2 миллиарда рублей

Компания ТРК с двухмесячной просрочкой заплатила 1,33 из 1,9 миллиарда рублей долга, оставив за собой почти 939 из 1520 щитов. Прежнее количество щитов все равно не заполнялось, конкуренты готовы брать их в аренду.