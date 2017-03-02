Глава МВД Подмосковья потребовал возбудить дело после нападения на депутата Ступино

Активисты московского и подмосковного отделений движения "Открытая Россия" провели пикет возле областного МВД с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на депутата Ступино Николая Кузнецова 28 февраля. Как сообщается на портале
движения, к участникам акции вышел генерал-лейтенант ГУ МВД Подмосковья Виктор Пауков.
Он связался с начальником полиции Ступино и потребовал возбудить уголовное дело, а затем пригласил председателя подмосковного отделения движения Александра Дуленкова на прием в МВД для оформления жалобы на бездействие полиции. Напомним, двое мужчин напали на Николая Кузнецова днем 28 февраля: мужчину подкараулили в лифте и начали бить по голове
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Мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы, однако в медицинской справке, переданной в полицию, были изменены характеристики полученных травм. В этом видят "явный признак вмешательства местной администрации". Нападение и пассивность полиции Кузнецов связал со своей профессиональной деятельностью: незадолго до нападения в свет вышла газета "Город на Оке", для которой он предоставил материалы расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района.