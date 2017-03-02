Утвержден дизайн трех первых станций Третьего пересадочного контура

23 января 2017 г. "Нижняя Масловка" появится на карте столичной подземки в сентябре 2018 года

В дальнейшем станция войдет в состав ТПУ "Савеловская", обеспечивающего пересадку между линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным транспортом. Пассажиропоток в районе вокзала составит около 300 тысяч пассажиров в сутки.