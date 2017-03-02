Утвержден дизайн трех первых станций Третьего пересадочного контура

Москомархитектура согласовала дизайн-проект станции "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура, которую планируют открыть в 2018 году
. Соседнюю станцию "Хорошёвская" оформят в стиле авангард, а вдоль эскалаторов "Петровского парка" установят световые витражи с изображением Петровского путевого дворца. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии
.
На станцию "Нижняя Масловка" можно будет пересесть с "Савёловской" Серпуховско-Тимирязевской линии. Новую станцию выполнят в сером и чёрном граните, стилизовав под тоннель подземки. Стены платформы сделают в виде чугунного каркаса, как в тоннеле метро. Этот каркас планируется застеклить. В таком же стиле выполнят пилоны на платформе и установят гигантский светильник на всю длину зала. Из вестибюлей станции можно будет выйти на Бутырскую улицу и к Савёловскому вокзалу.
Убранство станции "Хорошёвская" будет авангардистским: один из вестибюлей станции украсят композиции на тему работ Казимира Малевича и его последователей Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер. А при отделке платформы станции используют фиолетовый гранит, повторяющий цвет Таганско-Краснопресненской линии. В существующем восточном вестибюле пересадочной станции "Полежаевская" вместо лестниц установят эскалаторы, выходы "Хорошёвской" спроектированы на обе стороны Хорошёвского шоссе, к улице Куусинена и 4-й Магистральной улице.
С новой станции "Петровский парк" можно будет пересесть на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии Вестибюли и эскалаторные сходы украсят большими световыми витражами с силуэтом Петровского путевого дворца XVIII века. А спускаясь или поднимаясь по эскалатору, пассажиры смогут рассматривать на потолке силуэты деревьев. Саму платформу "Петровского парка" отделают зелёным гранитом и мрамором
— в цвет Замоскворецкой линии метро.