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Пассажирок общественного транспорта поздравят с 8 марта
7 марта 2017 г. | Время публикации 09:43
Рубрики: Праздники  
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В столичном метро поздравят женщин с 8 марта. Как сообщается на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в кассы метрополитена поступили 400 тысяч билетов "Единый" с праздничным оформлением. На билете изображены цветы и поздравление с праздником. Станцию метро "Комсомольская" Сокольнической линии украсят цветочными композициями: 7 марта там состоится торжественное открытие выставки молодых художниц и пройдет праздничный концерт московского Управления МЧС России. Во время выступления пожарные в парадной форме и их робот-помощник поздравят женщин и подарят цветы.

Центральной площадкой мероприятий в метро 7 марта станет аванзал станции "Курская": здесь установят тематический баннер, на фоне которого можно будет сфотографироваться на память. Кроме того, на станции откроется салон красоты Московского метрополитена, где обладательницы карты "Тройка" смогут сделать макияж и прическу. Также в течение всего дня 8 марта на станциях, эскалаторах и в переходах метро будут транслироваться аудио-поздравления. На МЦК женщин поздравят с помощью системы оповещения на станциях, а также через бегущую строку в поездах. В пригородных зонах семи московских вокзалов будут раздавать шоколад с поздравлениями. Женщинам-пассажирам мультимодальных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании и городского маршрута 727, который проходит по улице 8 Марта, подарят цветы.

Дарить цветы женщинам 8 марта будут и на "Робостанции" ВДНХ: промышленный робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис будет говорить комплименты. В кинотеатрах будут показывать фильмы о женщинах и любви, а в парках пройдет цветочный забег, фотосессии с орхидеями и бесплатные катания на льду.

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