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Тюльпаны-попугаи и "Зомби" расцвели в "Аптекарском огороде"
7 марта 2017 г. | Время публикации 17:05
Рубрики: Развлечения  
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
Тюльпаны-попугаи и бело-красные тюльпаны сорта "Зомби" расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в преддверии 8 марта. Увидеть их могут посетители выставки "Репетиция весны", которая продлится до 19 марта. В саду также пройдет ярмарка ремесленных продуктов с бесплатной дегустацией и мастер-классы по сыроделию. В Международный женский день "Аптекарский огород" открыт с 10:00 до 20:00.

Попугайные тюльпаны достигли пика цветения, рассказал директор сада Алексей Ретеюм. Их причудливо изрезанные лепестки похожи на перья экзотических птиц. В саду также цветут подснежники, самые черные тюльпаны в мире "Королева ночи", сакура и магнолия. У посетителей осталось около полутора недель, чтобы увидеть самую черную и самую дорогую орхидеи в мире.

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