Жителей столичного региона предупредили о гололедице и порывистом ветре Рубрики: Погода

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Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В Подмосковье также ожидаются сильная гололедица и порывистый ветер, в связи с чем МЧС призывает жителей обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 марта из-за сильного ветра. По информации Гидрометцентра , во вторник, 7 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха днем - плюс 2-4 градуса. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В Подмосковье также ожидаются сильная гололедица и порывистый ветер, в связи с чем МЧС призывает жителей обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).



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