Власти передумали закрывать мусорный полигон "Кучино", который отравляет жизнь жителям Балашихи Экология Рубрики: Областная инфраструктура

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На опубликованное региональными властями постановление обратил внимание местный житель Борис Горюнов. По его мнению, изменение назначения земель подразумевает не только продолжение деятельности полигона, но и возможность захоронения там медицинских, биологических, радиоактивных отходов.



"Балашиха, которая задыхается от экологических проблем, вырубки лесов, отравления рек канализацией и безумного воробьевского (губернатор Московской области Андрей Воробьев, - прим. ред.) строительства. При этом посреди города спокойно функционирует полигон бытовых отходов "Кучино", который давно вышел за все допустимые рамки. Уже сейчас жители жалуются на нестерпимую вонь по всему городу. Осталось только запустить газовые камеры, разве что", - пишет Горюнов на своей странице в







Отметим, что полигон "Кучино" недавно упоминался в СМИ в связи с другой скандальной свалкой - в столичном районе Печатники. Вместо того, чтобы ликвидировать ее, власти недавно решили произвести переоборудование свалки. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге, как отмечал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, свалка Полигон бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе региональные власти обещали полностью закрыть до 1 января 2020 года, однако теперь планы изменились. Глава Балашихи Евгений Жирков подписал постановление о проведении 17 мая этого года публичных слушаний, на которых будет рассматриваться изменение назначения земель под полигоном с "рекультивации" на "специальную деятельность".На опубликованное региональными властями постановление обратил внимание местный житель Борис Горюнов. По его мнению, изменение назначения земель подразумевает не только продолжение деятельности полигона, но и возможность захоронения там медицинских, биологических, радиоактивных отходов."Балашиха, которая задыхается от экологических проблем, вырубки лесов, отравления рек канализацией и безумного воробьевского () строительства. При этом посреди города спокойно функционирует полигон бытовых отходов "Кучино", который давно вышел за все допустимые рамки. Уже сейчас жители жалуются на нестерпимую вонь по всему городу. Осталось только запустить газовые камеры, разве что", - пишет Горюнов на своей странице в Facebook Отметим, что полигон "Кучино" недавно упоминался в СМИ в связи с другой скандальной свалкой - в столичном районе Печатники. Вместо того, чтобы ликвидировать ее, власти недавно решили произвести переоборудование свалки. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге, как отмечал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, свалка станет полигоном , где "отходы будут догнивать годами".



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