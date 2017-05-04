Генеральная репетиция парада Победы стартовала на Красной площади

5 мая 2017 г. Масштабные перекрытия ожидают московских автомобилистов в праздники

6 мая на Садовом кольце состоится мотопарад в честь официального открытия байкерского сезона. В то же день стартуют велосоревнования "Пять колец Москвы". Утром 7 мая пройдет репетиция парада Победы. Самые масштабные перекрытия запланированы 9 мая.