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Генеральная репетиция парада Победы стартовала на Красной площади
7 мая 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 12:01
Рубрики: Праздники  
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© РИА Новости /
На Красной площади в Москве в воскресенье утром стартовала генеральная репетиция парада Победы. В ходе тренировки военные полностью отрепетируют сценарный план парада 9 мая, начиная от выноса знамени Победы и заканчивая пролетом экипажей пилотажных групп, сообщает "Интерфакс".

Предыдущие тренировки проходили 27 апреля и 3 мая, в них приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. В День Победы по Красной площади впервые пройдут парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Кроме того, в параде впервые примут участие новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.

Воздушный строй откроет самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. Наиболее впечатляющим зрелищем должен стать пролет ударной группы из пяти самолетов дальней авиации - группа из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3, возглавляемая стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".

На празднование Дня Победы в Москве в этом году потратят не менее 456 миллионов рублей, и это при том, что предстоящий парад по количеству техники будет самым скромным за последние три года. Больше всего денег будет выделено на перевозку военнослужащих - 150 миллионов.
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