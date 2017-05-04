Архитектор призвал москвичей не обольщаться картинками домов, которые построят в рамках реновации

5 мая 2017 г. В столичной мэрии пообещали не сносить дома эпохи конструктивизма

Реновация обойдет стороной не только выявленные объекты культурного наследия, но и здания, представляющие историко-культурную ценность. При этом власти отмечают, что не все жители конструктивистских домов довольны таким решением.