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Архитектор призвал москвичей не обольщаться картинками домов, которые построят в рамках реновации
7 мая 2017 г. | Время публикации 12:59
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
В последнее время столичная мэрия активно тиражирует картинки новостроек из рекламных буклетов строительных компаний, заявляя, что возводимые в рамках программы реновации дома улучшат качество массового жилья. Архитектор Алексей Кротов в беседе с "Новыми известиями" подчеркнул, что все эти "красиво покрашенные домики" построены по стандартам XIX века - из традиционных материалов, с паровым отоплением и с вытяжной вентиляцией, уносящей тепло.

"Эффективный дом может быть только с приточно-вытяжной вентиляцией и с рекуперацией тепла. Такими штуками обзавелись в Москве всего лишь несколько коммерческих зданий. Все новое строительство по-прежнему идет по старым технологиям. Я неоднократно обращал на это внимание главного архитектора столицы Кузнецова. Ответ всегда был один: "Ну мы же строим бюджетное жилье", - заявил специалист.

По словам Кротова, эффектными картинками на сайте городского правительства нельзя обольщаться, поскольку "благотворительностью никто заниматься не собирается". "Чтобы снос пятиэтажек был коммерчески оправдан, на месте хрущевок должны появиться как минимум 20-этажные дома. Они уплотнят жилую среду в три-четыре раза, во столько же увеличат плотность населения, не оставив между домами ни зелени, ни места для парковок. Дверная ручка и хромированный потоленцесушитель компенсирует вам утраченное?" - добавил архитектор.
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