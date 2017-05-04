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В ближайшее время погода в Москве резко ухудшится
7 мая 2017 г. | Время публикации 13:08
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Гидрометцентр России объявил о резком похолодании в центральной части России, которое наступит в ближайшее время. Погода начнет меняться уже сегодня, а 8 и 9 мая ожидаются дождь и мокрый снег, передает ТАСС. По словам представителя метеослужбы, все это вызвано влиянием активного циклона, который наступает на страну с запада.

В ближайшие два дня ночью температура в Москве будет опускаться почти до нуля градусов, а днем воздух не прогреется выше плюс 3-5 градусов. Синоптики не исключают, что в некоторых регионах Центрального федерального округа может образоваться временный снежный покров толщиной 10-20 сантиметров. Кроме того, будет существовать вероятность порывов ветра до 15-20 метров в секунду.
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