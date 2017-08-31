МЧС предупредило москвичей об утреннем тумане

Сильный туман ожидается в столице и местами по области утром в четверг, 7 сентября. Видимость на дорогах ухудшится до 200–500 метров, сообщается на сайте
МЧС России по Москве.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявить повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходам рекомендуют внимательно двигаться по краю проезжей части и обозначить себя светоотражающими элементами.
Последние дни в столице держится прохладная дождливая погода, однако в ближайшее время возможно потепление. До конца дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.