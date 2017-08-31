МЧС предупредило москвичей об утреннем тумане Рубрики: Погода

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Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявить повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходам рекомендуют внимательно двигаться по краю проезжей части и обозначить себя светоотражающими элементами.



Последние дни в столице держится прохладная дождливая погода, однако в ближайшее время возможно потепление. До конца дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, возможны кратковременные дожди. Сильный туман ожидается в столице и местами по области утром в четверг, 7 сентября. Видимость на дорогах ухудшится до 200–500 метров, сообщается на сайте МЧС России по Москве.Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявить повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходам рекомендуют внимательно двигаться по краю проезжей части и обозначить себя светоотражающими элементами.Последние дни в столице держится прохладная дождливая погода, однако в ближайшее время возможно потепление. До конца дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.



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