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МЧС предупредило москвичей об утреннем тумане
7 сентября 2017 г. | Время публикации 09:17 | Последние изменения 09:42
Рубрики: Погода  
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STORMnews.ru
Сильный туман ожидается в столице и местами по области утром в четверг, 7 сентября. Видимость на дорогах ухудшится до 200–500 метров, сообщается на сайте МЧС России по Москве.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявить повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходам рекомендуют внимательно двигаться по краю проезжей части и обозначить себя светоотражающими элементами.

Последние дни в столице держится прохладная дождливая погода, однако в ближайшее время возможно потепление. До конца дня температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.
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Четверг, 7 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:45
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