Мошенники арендуют каршеринг-авто по чужим документам и используют как такси Общество Рубрики: Автотранспорт

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Так, в начале августа отдел МВД России по району Восточное Измайлово возбудил уголовное дело по факту угона автомобиля, принадлежащего сервису "Делимобиль". Как рассказал заместитель гендиректора "Делимобиль" Станислав Грошов, обвиняемый по этому делу приобрел в интернете за 600 рублей чужой аккаунт и арендовал автомобиль "Делимобиля". Злоумышленник был замечен службой безопасности компании при нарушении правил дорожного движения и заключен под стражу. Полиция устанавливает подельников задержанного и продавца фейковых аккаунтов.



Как сообщил представитель "Делимобиля", за 2016–2017 годы компания пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона. Злоумышленники пытались заправлять другие автомобили по топливной карте компании, создавать фальшивые аккаунты для бесплатной езды, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей. Еще один из автомобилей сдавался в аренду частным лицам. Представители каршеринговых сервисов YouDrive и BelkaCar сообщили, что также обращались в правоохранительные органы в связи с угоном машин и снятием фар. Кроме того, фирмы регулярно фиксируют попытки регистрации аккаунтов по поддельным документам и попытки получить компенсацию за бензин, приобретенный для заправки стороннего автомобиля.



Хотя значительного ущерба мошенники пока не наносят, сама тенденция не может не настораживать операторов каршеринга. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. "Что самое интересное, после первого отказа мы часто получаем документы других родственников с той же фамилией и фотографию, сделанную на том же фоне", — рассказывают в компании BelkaCar. Еще один популярный вид мошенничества — регистрация по украденным документам.



А после того, как каршеринговые сервисы начали



Растущая популярность каршеринга в Москве привела к появлению мошеннических схем по использованию этих сервисов. Как рассказали РБК представители нескольких каршеринговых компаний, в связи с мошенничеством уже возбуждено несколько уголовных дел.Так, в начале августа отдел МВД России по району Восточное Измайлово возбудил уголовное дело по факту угона автомобиля, принадлежащего сервису "Делимобиль". Как рассказал заместитель гендиректора "Делимобиль" Станислав Грошов, обвиняемый по этому делу приобрел в интернете за 600 рублей чужой аккаунт и арендовал автомобиль "Делимобиля". Злоумышленник был замечен службой безопасности компании при нарушении правил дорожного движения и заключен под стражу. Полиция устанавливает подельников задержанного и продавца фейковых аккаунтов.Как сообщил представитель "Делимобиля", за 2016–2017 годы компания пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона. Злоумышленники пытались заправлять другие автомобили по топливной карте компании, создавать фальшивые аккаунты для бесплатной езды, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей. Еще один из автомобилей сдавался в аренду частным лицам. Представители каршеринговых сервисов YouDrive и BelkaCar сообщили, что также обращались в правоохранительные органы в связи с угоном машин и снятием фар. Кроме того, фирмы регулярно фиксируют попытки регистрации аккаунтов по поддельным документам и попытки получить компенсацию за бензин, приобретенный для заправки стороннего автомобиля.Хотя значительного ущерба мошенники пока не наносят, сама тенденция не может не настораживать операторов каршеринга. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. "Что самое интересное, после первого отказа мы часто получаем документы других родственников с той же фамилией и фотографию, сделанную на том же фоне", — рассказывают в компании BelkaCar. Еще один популярный вид мошенничества — регистрация по украденным документам.А после того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники начали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. "Также подозреваем, что многие наши клиенты используют каршеринг в коммерческих целях, для оказания услуг такси, что запрещено по договору", — рассказали в Car5.



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