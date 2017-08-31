Уличные аппараты для вызова экстренной помощи в Москве оказались муляжами Рубрики: Городская инфраструктура

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Рощупкин рассказал, что с 2012 года проверил около 40 аппаратов с кнопками помощи. Больше всего устройств, по его словам, встречается в районе станций метро "Белорусская", "Савеловская", "Деловой центр" и "Улица 1905 года". Почти все они представляют собой "просто ящики для ощущения безопасности", отметил москвич. Один аппарат висит на закрытой территории Культурного центра МВД, но и он не работает.



Развешенные по Москве оранжевые ящики с тревожными кнопками для экстренного вызова помощи оказались муляжами. На это обратил внимание пользователь Facebook Александр Рощупкин. Аппараты по сути представляют собой пустые коробки. Кнопки не нажимаются - это просто металлические заглушки, динамика и микрофона нет. "Афише Daily" Рощупкин рассказал, что с 2012 года проверил около 40 аппаратов с кнопками помощи. Больше всего устройств, по его словам, встречается в районе станций метро "Белорусская", "Савеловская", "Деловой центр" и "Улица 1905 года". Почти все они представляют собой "просто ящики для ощущения безопасности", отметил москвич. Один аппарат висит на закрытой территории Культурного центра МВД, но и он не работает.



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