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Уличные аппараты для вызова экстренной помощи в Москве оказались муляжами
7 сентября 2017 г. | Время публикации 17:45
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Развешенные по Москве оранжевые ящики с тревожными кнопками для экстренного вызова помощи оказались муляжами. На это обратил внимание пользователь Facebook Александр Рощупкин. Аппараты по сути представляют собой пустые коробки. Кнопки не нажимаются - это просто металлические заглушки, динамика и микрофона нет.

"Афише Daily" Рощупкин рассказал, что с 2012 года проверил около 40 аппаратов с кнопками помощи. Больше всего устройств, по его словам, встречается в районе станций метро "Белорусская", "Савеловская", "Деловой центр" и "Улица 1905 года". Почти все они представляют собой "просто ящики для ощущения безопасности", отметил москвич. Один аппарат висит на закрытой территории Культурного центра МВД, но и он не работает.

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Четверг, 7 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:45
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