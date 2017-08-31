"Ведомости": стратегию молчания о муниципальных выборах в Москве придумала вице-мэр Ракова

Столичные власти по-прежнему отказываются информировать граждан о предстоящем голосовании на выборах в муниципальные депутаты. Как пишут "Ведомости"
, на отсутствие информационной кампании обратила внимание председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая отчитала за это председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. В ответ Горбунов обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками
плакатов избиркомов о времени и месте голосования.
По данным источника газеты, близкого к администрации президента, нынешняя стратегия выбрана вице-мэром Анастасией Раковой, чтобы в муниципальные органы власти прошли только согласованные кандидаты мэрии. "Это целенаправленная стратегия мэрии и Мосгоризбиркома – привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок", – считает муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. В мэрии сложившуюся ситуацию не комментируют.
По словам оппозиционеров, они неоднократно подавали жалобы на отсутствие информирования, но это ничем не кончилось: власти предпочитают распространять информацию среди людей, которые зависят от города, включая местные советы ветеранов. "Задача Москвы – сделать так, чтобы явка была 10–12%, потому что если все недовольные придут на выборы, то мандатов у единороссов не будет", - заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.
О нежелании столичных властей информировать москвичей о муниципальных выборах сообщалось еще в начале августа
, однако Мосгоризбирком обратил на это внимание только 4 сентября, разослав по местным избирательным комиссиям соответствующие письма. По словам экспертов, местные выборы могут спровоцировать большую политическую кампанию против столичной власти, что невыгодно на фоне грядущих выборов мэра.
Федеральная же власть заинтересована не в количественных показателях, а в качестве явки и рациональности голосования: ранее сообщалось, что для привлечения внимания к муниципальным выборам в голосовании впервые примет участие президент
России Владимир Путин.