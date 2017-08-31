Собянин: уже построенные дома не будут использоваться для переселения по программе реновации

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14 августа 2017 г. Столичные власти подготовили первые 113 адресов для переселения по программе реновации

В список из 113 адресов вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри без адресов. Все дома строит "Управление гражданского строительства", у которого уже есть 13 готовых домов.

11 августа 2017 г. Москве не хватает стартовых площадок для реновации, землю будут просить у топовых девелоперов

6 июля 2017 г. В трех районах нашли больше всего домов для переселенцев, но их придется "подгонять" на ходу