Собянин: уже построенные дома не будут использоваться для переселения по программе реновации

Построенные ранее жилые дома в Москве не будут использовать для переселения горожан по программе реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Об этом в эфире радиостанции "Business FM"
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По реновации мы должны строить либо монолитные
, либо панельные дома последней конструкции высокоэнергоэффективных, качественных", - заявил мэр, пояснив, что панельные дома более старой конструкции, построенные ранее, не соответствуют стандартам реновации, а на выкуп жилья "никаких денег не хватит". "В-третьих, квартирография, как правило, не соответствует необходимой планировке. Плюс место расположения далеко не всегда соответствует. Мы не планируем такого рода проекта", - добавил градоначальник.
Собянин также заявил, что список домов "первой волны" переселения предположительно появится в октябре. "Он охватит примерно 20% от всего объема реновации (почти 1000 домов). Несколько сотен площадок, 200-300, где появятся новые дома. Сколько переселятся туда - нужно смотреть конкретно. Понять темп реализации и этапность пока нельзя", - заключил градоначальник.
Ранее сообщалось, что столичные власти "практически утвердили"
первые 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек. В список вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри без адресов. Глава департамента строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в программу будет включен ряд объектов и жилых домов, которые строились изначально в рамках других программ, но "очень удачно" вписываются в стандарты реновации. По его словам, процесс проектирования пилотных домов уже начат, а строительство должно начаться в следующем году
. Больше всего домов, готовых принять переселенцев по программе реновации, находится в районах Бескудниково, проспект Вернадского и Измайлово.
Параллельно с этим власти начали переговоры с десяткой крупнейших застройщиков с просьбой уступить столице землю рядом с кварталами реновации
для строительства домов для переселенцев. Сообщалось, что взамен девелоперам предложат участки в других местах.