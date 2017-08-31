NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
сентября
pda
Поиск
Архив

Собянин: уже построенные дома не будут использоваться для переселения по программе реновации
7 сентября 2017 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 14:47
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Построенные ранее жилые дома в Москве не будут использовать для переселения горожан по программе реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Об этом в эфире радиостанции "Business FM" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По реновации мы должны строить либо монолитные, либо панельные дома последней конструкции высокоэнергоэффективных, качественных", - заявил мэр, пояснив, что панельные дома более старой конструкции, построенные ранее, не соответствуют стандартам реновации, а на выкуп жилья "никаких денег не хватит". "В-третьих, квартирография, как правило, не соответствует необходимой планировке. Плюс место расположения далеко не всегда соответствует. Мы не планируем такого рода проекта", - добавил градоначальник.

Собянин также заявил, что список домов "первой волны" переселения предположительно появится в октябре. "Он охватит примерно 20% от всего объема реновации (почти 1000 домов). Несколько сотен площадок, 200-300, где появятся новые дома. Сколько переселятся туда - нужно смотреть конкретно. Понять темп реализации и этапность пока нельзя", - заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что столичные власти "практически утвердили" первые 113 площадок, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек. В список вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри без адресов. Глава департамента строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в программу будет включен ряд объектов и жилых домов, которые строились изначально в рамках других программ, но "очень удачно" вписываются в стандарты реновации. По его словам, процесс проектирования пилотных домов уже начат, а строительство должно начаться в следующем году. Больше всего домов, готовых принять переселенцев по программе реновации, находится в районах Бескудниково, проспект Вернадского и Измайлово.

Параллельно с этим власти начали переговоры с десяткой крупнейших застройщиков с просьбой уступить столице землю рядом с кварталами реновации для строительства домов для переселенцев. Сообщалось, что взамен девелоперам предложат участки в других местах.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Столичные власти подготовили первые 113 адресов для переселения по программе реновации
14 августа 2017 г.
Столичные власти подготовили первые 113 адресов для переселения по программе реновации
В список из 113 адресов вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри без адресов. Все дома строит "Управление гражданского строительства", у которого уже есть 13 готовых домов.
11 августа 2017 г.
6 июля 2017 г.
2 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.09.2017   19:36
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 7 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:45
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>