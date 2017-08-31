На стене дома, где жил Борис Немцов, установили памятную доску

На стене дома 3 по Малой Ордынке, где жил политик Борис Немцов, установлена мемориальная табличка. Как сообщает "Эхо Москвы"
, доску установили по инициативе жителей дома. Голосование по этому вопросу организовал муниципальный депутат Сергей Марков, также проживающий в этом доме.
Между тем в департаменте культурного наследия заявили радиостанции "Говорит Москва"
, что памятную доску могут демонтировать, так как она установлена без соответствующего разрешения. "Все мемориальные доски устанавливаются по решению комиссии. Всё, что установлено вне этого и что не относится к понятию мемориальная доска, тут нужно уже выяснять, кто установил, почему, кто давал такие разрешения", - заявили в департаменте, уточнив, что демонтаж производится за счет инициаторов установки.
Напомним, в июне прошлого года представители "Комитета протестных действий" установили мемориальные таблички Немцову
возле Большого Москворецкого моста, на Поварской улице, Малой Ордынке, и Пятницкой улице, где находится офис партии ПАРНАС. 13 сентября того же года депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко передали в мэрию Москвы около 30 тысяч подписей
за установку мемориальной доски на месте гибели Немцова.
Однако в мэрии заявили, что рассмотрение вопроса возможно только через десять лет
после гибели выдающегося человека, если речь не идет о народном художнике, артисте, враче или архитекторе, Герое Советского Союза, России, соцтруда, труда, полном кавалере орденов Славы, Трудовой Славы и "За заслуги перед Отечеством" или же почетном гражданине Москвы.