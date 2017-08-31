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На стене дома, где жил Борис Немцов, установили памятную доску
7 сентября 2017 г. | Время публикации 12:59 | Последние изменения 13:28
Рубрики: Общество  
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Илья Яшин / Facebook
На стене дома 3 по Малой Ордынке, где жил политик Борис Немцов, установлена мемориальная табличка. Как сообщает "Эхо Москвы", доску установили по инициативе жителей дома. Голосование по этому вопросу организовал муниципальный депутат Сергей Марков, также проживающий в этом доме.

Между тем в департаменте культурного наследия заявили радиостанции "Говорит Москва", что памятную доску могут демонтировать, так как она установлена без соответствующего разрешения. "Все мемориальные доски устанавливаются по решению комиссии. Всё, что установлено вне этого и что не относится к понятию мемориальная доска, тут нужно уже выяснять, кто установил, почему, кто давал такие разрешения", - заявили в департаменте, уточнив, что демонтаж производится за счет инициаторов установки.

Напомним, в июне прошлого года представители "Комитета протестных действий" установили мемориальные таблички Немцову возле Большого Москворецкого моста, на Поварской улице, Малой Ордынке, и Пятницкой улице, где находится офис партии ПАРНАС. 13 сентября того же года депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко передали в мэрию Москвы около 30 тысяч подписей за установку мемориальной доски на месте гибели Немцова.

Однако в мэрии заявили, что рассмотрение вопроса возможно только через десять лет после гибели выдающегося человека, если речь не идет о народном художнике, артисте, враче или архитекторе, Герое Советского Союза, России, соцтруда, труда, полном кавалере орденов Славы, Трудовой Славы и "За заслуги перед Отечеством" или же почетном гражданине Москвы.
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