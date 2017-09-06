В готовые квартиры для переселенцев по реновации будут водить экскурсии до въезда жильцов

Квартиры в первых домах для переселенцев по программе реновации будут использовать для проведения экскурсий до въезда жильцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина. Первые такие шоурумы могут появиться уже осенью примерно в 30 домах. Он уточнил, что речь идет об уже построенных ранее домах, которые приводят в соответствие со стандартами реновации
.
"Около 30 домов, построенных по другим городским программам, в ближайшее время будут приспособлены под стандарты отделки и благоустройства для программы реновации", - сказал Левкин, которого цитирует "Интерфакс"
. Отметим, что мэр Москвы в недавнем интервью заявлял, что ранее построенные дома не будут использовать
в программе реновации.
По словам Левкина, в домах, где сейчас идет отделка, подрядчики в первую очередь обустроят одну-две квартиры, которые можно будет в нерабочее время использовать как шоурумы. Глава департамента не смог назвать точных сроков готовности шоурумов, но предположил, что квартиры для ознакомления станут доступны в большинстве построенных домов уже осенью.
Левкин также сообщил, что 8 сентября на ВДНХ заработает постоянно действующий шоурум по реновации. Он установлен на центральной аллее недалеко от павильона "Космос". Новая экспозиция отличается тем, что в ней учли замечания москвичей, высказанные при осмотре первого шоурума
в павильоне N75.
В частности, полы кухонь, балконов и прихожих отделаны плиткой, а не ламинатом, в однокомнатных квартирах увеличена площадь коридоров, добавлены кладовые и гардеробные. "Это точно такие же квартиры, которые будут предоставляться переселенцам", - отметил Левкин. В новом шоуруме воссоздан этаж дома с одно-, двух- и трехкомнатной квартирам, полностью подключенными к инженерным коммуникациям.
По словам Левкина, в новом шоуруме особое внимание уделено новым элементам благоустройства - малым формам для детских и спортивных площадок, а также мощению, передает РИА "Новости"
. Сотрудники департамента градостроительной политики будут консультировать посетителей. Информация по реновации также представлена на тач-панелях. Шоурум будет работать с 10:00 до 19:00.