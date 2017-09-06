В готовые квартиры для переселенцев по реновации будут водить экскурсии до въезда жильцов

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8 августа 2017 г. Мэрия утвердила требования к кварталам реновации и отделке квартир

В новых кварталах увеличат объемы публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей.

20 июля 2017 г. Риелторы: квартиры для переселенцев не тянут на комфорт-класс, но позже могут стать выгодной инвестицией