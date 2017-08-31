Главу ЦИК возмутила повсеместная борьба с листовками независимых кандидатов в мундепы в Москве

Блогер и бывший муниципальный депутат от партии "Яблоко" Максим Кац обнародовал видео, на котором видно, как люди вынимают из почтовых ящиков предвыборную агитацию независимых кандидатов. Он пояснил, что при этом агитационные материалы "Единой России" не трогают, сообщает телеканал "Дождь"
.
"Кроме того, что не оповещают
, еще и управы нанимают специальных людей, чтобы они вынимали из почтовых ящиков агитацию кандидатов не от "Единой России". Они снимают ящик с крючков, с другой стороны достают агитацию и выбрасывают ее в урну. Или вынимают пинцетами из ящиков", - рассказал Кац. По его словам, за каждую вынутую листовку нанятые люди получают вознаграждение.
Подобные сигналы поступают из других районов Москвы. "С утра уборщица чисто вымыла этот стенд, с которого предварительно был содран плакат наших кандидатов. После чего на стенд приклеили плакаты, приглашающие на народные гулянья. Выборы игнорируют. А мы напоминаем", - пишет в Facebook
жительница Академического района Вера Кочина, напомнив о нарушении статьи 5.14 КоАП РФ (Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму).
"Вчера поймал за руку шайку уборщиц (кстати, не из нашего подъезда) при выполнении прямого указания ГБУ "Жилищник "Зюзино" по уничтожению предвыборной агитации независимых кандидатов. Эта бригада вместо уборки наших домов проходит квартал за кварталом и по розданным фотографиям от начальства снимает агитацию!", - пишет
еще один пользователь.
"Интересную информацию я слышал от официального лица - дескать, в бюджете Москвы не заложено средств на информирование о проходящих выборах. Поэтому и нет информации ни на ТВ (бешеные деньги), ни в газетах (тоже деньги), ни на официальных сайтах московской власти (надо видимо заплатить программистам), ни на инфодосках (это почти бесплатно, но тоже не нашлось денежек). Зато праздник в воскресенье будет с размахом
", - иронизирует
пользователь Рустэм Ризванов.
Журналист проекта "Московский активист" Юрий Иванов отмечает
еще один "хитрый ход", призванный помешать голосованию. "Оказывается, не все округа пятимандатные, есть округа, где мандатов 3 или 4. И если в них люди поставят пять галочек - бюллетень будет признан недействительным. Вот почему нет никакой информации о выборах в районах - чтобы люди до самого последнего момента ничего про это не знали. Какие же скоты", - пишет он.
Констатировав провал информирования
о выборах, движение в защиту прав избирателей "Голос" предложило москвичам самостоятельно информировать соседей о выборах. "В отличие от федеральных, на муниципальных выборах несколько голосов могут существенно повлиять на результат", - сообщается на сайте
движения. Для этого активисты подготовили шаблон объявления
для самостоятельной печати и размещения на информационных досках в подъездах.
По данным СМИ, стратегия молчания о выборах выбрана вице-мэром Анастасией Раковой, чтобы в муниципальные органы власти прошли только согласованные кандидаты мэрии
. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информационной кампании и потребовала максимально исправлять ситуацию.
Памфилова также обратилась к властям Москвы, в правоохранительные органы и Мосгоризбирком по поводу изъятия агитационных материалов независимых кандидатов, сообщается на сайте ЦИК
. Она назвала ситуацию "вопиющей" и заявила, что злоумышленников нужно наказать. Мосгоризбирком и полиция уже начали проверку, сообщил ТАСС член комиссии Дмитрий Реут. По его словам, Мосгоризбирком принимает все меры, чтобы "защитить права кандидатов и не допустить совместно с правоохранительными органами повторения подобного в будущем". ЦИК все оставшиеся дни до выборов будет держать ситуацию на особом контроле и просит всех, кто столкнется с подобными или иными нарушениями, звонить на горячую линию: 8-800-301-12-09
.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что москвичей оповестят о муниципальных выборах по SMS. "По предварительным оценкам, это будет порядка 2 миллионов москвичей", - цитирует его ТАСС. Сообщения помимо приглашения на выборы будут содержать ссылку а сайт Мосгоризбиркома, где можно узнать адрес участковой избирательной комиссии.
По словам Горбунова, что в бюджеты муниципальных образований были заложены средства на расклеивание плакатов и рассылку приглашений на выборы по почте. Однако "набора классических мер оказалось недостаточно", и за счет дополнительных средств из бюджета во всех административных округах, кроме Новой Москвы, и в Троицке вышли спецвыпуски окружных газет с информацией о выборах и адресами участковых избирательных комиссий.