Главу ЦИК возмутила повсеместная борьба с листовками независимых кандидатов в мундепы в Москве

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7 сентября 2017 г. "Ведомости": стратегию молчания о муниципальных выборах в Москве придумала вице-мэр Ракова

По мнению оппозиционеров, муниципальные выборы могут спровоцировать кампанию против местной власти, что невыгодно на фоне грядущих выборов мэра. Поэтому информацию замалчивают, делая исключение для одобренных кандидатов.

6 сентября 2017 г. Траты Москвы на День города в этом году превысят 650 миллионов рублей