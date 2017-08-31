Журналист рассказал о нюансах цензуры в городских СМИ и правиле "трех Собяниных"

15 мая 2017 г. В СМИ описали многомиллионную схему пиара реновации жилья в Москве через соцсети

Пропагандой реновации руководит структура, связанная с мэрией Москвы и получающая многомиллионные госконтракты. По оценке автора статьи, описанные схемы обходятся городскому бюджету не меньше чем в миллиард рублей в год.