Журналист рассказал о нюансах цензуры в городских СМИ и правиле "трех Собяниных"

В районных и окружных изданиях, которые спонсирует правительство Москвы, действует правило "Три Москвы, три Собянина" при написании заметок о мэре Сергее Собянине. В каждой новости о событиях с его участием имя градоначальника должно упоминаться не менее трех раз. Об этом пишет журналист портала "Лапшеснималочная"
Алексей Ковалев со ссылкой на сотрудников городских сайтов и газет.
По его словам, такая "рейтинговая каббалистика" гарантирует попадание заметки в "Яндекс.Новости". "Медуза"
проверила несколько десятков районных публикаций и убедилась, что в большинстве случаев Собянина действительно упоминают в тексте ровно три раза. Иногда имя мэра может фигурировать в заметке четыре раза, редко - дважды.
Работа редакции городских изданий сводится к механической публикации пресс-релизов мэрии. "Аппарат агитпропа московского правительства" не просто контролирует повестку мэрских СМИ, а буквально диктует, пишет Ковалев. Заведуют этим аппаратом, по его данным, вице-мэр Анастасия Ракова и ее заместители Вячеслав Шуленин и Павел Чинилин. Каждую неделю редакции получают многостраничную методичку с подробными инструкциями о том, какие темы должны быть освещены в ближайших номерах, в каком формате и даже на каких полосах. От редакторов требуется только выбрать заранее придуманный заголовок и поставить на полосу или на сайт, слегка переписав.
Кураторы от связанных с мэрией структур
"жестко контролируют весь процесс, дают минимальное время на обработку своих методичек и требуют присылать им все материалы для утверждения". Первые полосы контролирует мэрия, оставшиеся - префектуры. Чиновники вымарывают не только малейший намек на критику властей, но и "все более или менее интересные материалы, под видом "неактуальности" для округа". Замалчиваются и ненужные мэрии темы - как грядущие <муниципальные выборы
. О том, что это стратегия Раковой
, в своем свежем материале писали и "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к администрации президента.
По словам сотрудника одной из районных редакций, цензурой непосредственно занимаются "замы префекта по оргвопросам. Это малограмотные женщины из глухих провинций в возрасте 55-60 лет, прошедшие службу в советских учреждениях". В результате такого вмешательства городские СМИ перестали быть источником информации для москвичей. Жители предпочитают узнавать местные новости из групп в социальных сетях. Однако мэрия продолжает тратить на подконтрольные издания миллиарды рублей из бюджета
.
По сути, деньги идут на "культ личности Сергея Собянина", отмечает Ковалев. Имея в распоряжении "беспрецедентный медиаресурс", мэр Москвы стабильно занимает первое место в рейтингах глав регионов, обгоняя с большим отрывом даже Рамзана Кадырова, который регулярно делает резонансные заявления и активно использует соцсети. Работают в городских СМИ журналисты, многим из которых идти "особо больше некуда, особенно если тебе уже лет за 50", отмечает Ковалев.
Как рассказал сотрудник одной из редакций, чье письмо цитируется в Facebook
"Лапшеснималочной", зарплата рядового редактора не превышает 23 тысяч рублей, при этом один сотрудник "ведет три-четыре сайта администраций и районных газет". В задачу редакторов также входит ставить "оперативные" заметки. Это любая новость о том, что "мэр куда-то сходил, что-то открыл", утренние новости "про абсолютную хрень из серии "в Москве откроют бахчевые развалы" или "зоопарк проведет лекции". В праздники это заметки о фестивалях, уборке, работе МЦК и так далее.
Так называемые "оперативки" мешают написанию стандартных новостей и могут приходить даже в выходные. "Нам платили за ожидание (так как время нерабочее), говорили, что получим хорошие деньги за это, а на деле убитый выходной выходил в 500 рублей", - рассказывает источник. Пропуск "оперативки" грозит выговором, так как ее нужно выложить в течение часа и "всеми силами впихнуть в топ "Яндекса". Поэтому отойти на обед или в туалет в ожидании такой новости сотрудники не могут.