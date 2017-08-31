Путин примет участие в открытии парка "Зарядье" в День города

На юбилейный, 870-й День города 9 сентября президент России Владимир Путин поздравит москвичей выступлением на Красной площади, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия парка "Зарядье". Об этом рассказали РБК
федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию пока не подтвердил.
Президент выступал на Красной площади в День города-2007, когда Москве исполнялось 860 лет и в прошлом году. Также в День города Путин посетит реконструированный стадион "Лужники", где пройдет церемония старта международного тура кубка мира, который будет вручен победителю чемпионата по футболу-2018.
Парк "Зарядье", который предположительно откроет Путин, строился по его инициативе. С предложением построить парк на месте снесенной гостиницы "Россия" президент выступил в январе 2012 года во время посещения площадки вместе с Сергеем Собяниным. Парк площадью более 10 гектаров будет состоять из четырех природных зон
: лес, тундра, степь и заливные луга. В "Зарядье" планировалось построить филармонию, "парящий" мост, амфитеатр под стеклянным куполом, "ледяную пещеру"
и другие объекты. Филармонию должны открыть в 2018 году.
Напомним, предстоящий День города будет стоить столичному бюджету минимум 572 миллиона рублей
, а еще 97 миллионов власти потратят на разгон туч, подсчитала газета "Ведомости", изучив данные госзакупок городских структур. Таким образом, расходы на празднования в честь 870-летия Москвы достигнут 669 миллионов рублей. Подавляющая часть средств пойдет на украшение города (279,6 миллиона рублей) и организацию культурно-массовых мероприятий (253,7 миллиона). В 31,2 миллиона обойдется праздничный фейерверк, еще 7,2 миллиона ушло на информационную поддержку и пиар юбилея.