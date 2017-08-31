Путин примет участие в открытии парка "Зарядье" в День города

6 сентября 2017 г. Траты Москвы на День города в этом году превысят 650 миллионов рублей

В мэрии ранее утверждали, что расходы останутся на уровне прошлого года - в пределах 500 миллионов. На деле только на праздничные мероприятия власти выделили 572 миллиона, а еще 97 потратят на разгон туч.