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Автопробег в честь Дня космонавтики пройдет по Садовому кольцу 8 апреля
8 апреля 2017 г. | Время публикации 10:10 | Последние изменения 14:05
Рубрики: Автотранспорт, Культура  
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Moscow-Live.ru
8 апреля в Москве на Садовом кольце пройдет автопробег с участием транспортных средств 1960-х годов в честь Дня космонавтики, заезд продлится 108 минут – именно столько времени провел на орбите Юрий Гагарин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Утром в субботу перед главным входом в Музей космонавтики соберутся автомобили – символы эпохи полета Юрия Гагарина в космос. Среди них будут модели Горьковского автомобильного завода: ГАЗ-69 Р-104АМ, ГАЗ М-2", ГАЗ-21, ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-63. Члены клуба "ГАЗ-69" расскажут историю создания каждой машины, а затем все желающие смогут сделать фото, отмечается в материале. Сам автопробег стартует в 15:00, заключается в сообщении.
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