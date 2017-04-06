Автопробег в честь Дня космонавтики пройдет по Садовому кольцу 8 апреля Культура Рубрики: Автотранспорт

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Утром в субботу перед главным входом в Музей космонавтики соберутся автомобили – символы эпохи полета Юрия Гагарина в космос. Среди них будут модели Горьковского автомобильного завода: ГАЗ-69 Р-104АМ, ГАЗ М-2", ГАЗ-21, ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-63. Члены клуба "ГАЗ-69" расскажут историю создания каждой машины, а затем все желающие смогут сделать фото, отмечается в материале. Сам автопробег стартует в 15:00, заключается в сообщении. 8 апреля в Москве на Садовом кольце пройдет автопробег с участием транспортных средств 1960-х годов в честь Дня космонавтики, заезд продлится 108 минут – именно столько времени провел на орбите Юрий Гагарин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Утром в субботу перед главным входом в Музей космонавтики соберутся автомобили – символы эпохи полета Юрия Гагарина в космос. Среди них будут модели Горьковского автомобильного завода: ГАЗ-69 Р-104АМ, ГАЗ М-2", ГАЗ-21, ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-63. Члены клуба "ГАЗ-69" расскажут историю создания каждой машины, а затем все желающие смогут сделать фото, отмечается в материале. Сам автопробег стартует в 15:00, заключается в сообщении.



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