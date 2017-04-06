На севере Москвы задержали мужчину, стрелявшего с балкона по дворникам Общество Рубрики: Криминал

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"В территориальный отдел полиции поступили сообщения о выстрелах на ул. Флотская. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений со своего балкона совершил несколько выстрелов по прохожим. В результате пострадали двое уроженцев ближнего зарубежья, работающих дворниками в бюджетном учреждении Москвы. Им была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.



Уточняется, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли арбалет и электрошокер сильной мощности. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На улице Флотская на севере столицы по подозрению в хулиганстве задержан 38-летний житель столицы, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД РФ."В территориальный отдел полиции поступили сообщения о выстрелах на ул. Флотская. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений со своего балкона совершил несколько выстрелов по прохожим. В результате пострадали двое уроженцев ближнего зарубежья, работающих дворниками в бюджетном учреждении Москвы. Им была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли арбалет и электрошокер сильной мощности. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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