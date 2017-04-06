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На севере Москвы задержали мужчину, стрелявшего с балкона по дворникам
8 апреля 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 11:52
Рубрики: Криминал, Общество  
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Moscow-Live.ru
На улице Флотская на севере столицы по подозрению в хулиганстве задержан 38-летний житель столицы, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

"В территориальный отдел полиции поступили сообщения о выстрелах на ул. Флотская. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений со своего балкона совершил несколько выстрелов по прохожим. В результате пострадали двое уроженцев ближнего зарубежья, работающих дворниками в бюджетном учреждении Москвы. Им была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли арбалет и электрошокер сильной мощности. Оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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