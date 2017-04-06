В Москве могут установить памятник летчику-космонавту Георгию Гречко

Памятник или мемориальную доску могут установить в память о летчике-космонавте Георгии Гречко в Москве, если подобное предложение поступит в Мосгордуму, сообщил РИАМО
в субботу глава комиссии по монументальному искусству при городском парламенте Игорь Воскресенский.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
"Георгий Гречко – пионер космонавтики, он заслуживает самого высокого уважения. Если в наш комитет поступит обращение об установке памятника или мемориальной доски Гречко, то мы обязательно его рассмотрим", – сказал Воскресенский.