В Москве могут установить памятник летчику-космонавту Георгию Гречко Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.



"Георгий Гречко – пионер космонавтики, он заслуживает самого высокого уважения. Если в наш комитет поступит обращение об установке памятника или мемориальной доски Гречко, то мы обязательно его рассмотрим", – сказал Воскресенский. Памятник или мемориальную доску могут установить в память о летчике-космонавте Георгии Гречко в Москве, если подобное предложение поступит в Мосгордуму, сообщил РИАМО в субботу глава комиссии по монументальному искусству при городском парламенте Игорь Воскресенский.Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни."Георгий Гречко – пионер космонавтики, он заслуживает самого высокого уважения. Если в наш комитет поступит обращение об установке памятника или мемориальной доски Гречко, то мы обязательно его рассмотрим", – сказал Воскресенский.



Предыдущая статья | Следующая статья

