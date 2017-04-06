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Жильцы дома в Северном Чертаново вышли на митинг из-за платежек ЖКУ
8 апреля 2017 г. | Время публикации 18:05 | Последние изменения 18:51
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Жильцы дома в столичном районе Северное Чертаново получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, где значились суммы от 27 до 35 тысяч рублей, люди подозревают, что огромные начисления за ЖКУ появились из-за незаконных арендаторов нежилых помещений дома, сообщает РИАМО со ссылкой на Life.

"Более 50 жильцов дома в районе Северное Чертаново вышли на митинг, на котором заявили о беспределе со стороны жилищной организации. Дом буквально разваливается, несмотря на то что построен в 2003 году. Кроме того, жильцы многоэтажки получили платежки за коммунальные услуги в марте, где указывается сумма от 27 до 35 тысяч рублей. Кроме того, у ряда местных жителей, несмотря на регулярную оплату услуг ЖКХ, образовался "долг" в размере 100 тысяч рублей за год", – говорится в сообщении.

По мнению жителей, подземная парковка и первый этаж дома используются незаконно – сейчас там работают шиномонтаж, стоматологическая клиника, ателье по пошиву одежды, а ранее - парикмахерская и мойка машин. Нежилая часть еще не введена в эксплуатацию, а поскольку имущество не оформлено в собственность, арендаторы не имеют права заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, отмечает издание.

В самом доме разбиты лестницы, потрескались стены в подземной парковке, течет вода через перекрытия. Жильцы обратились в прокуратуру, Мосжилинспекцию и МВД с просьбой провести проверку по всем фактам, заключается в публикации.
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Суббота, 8 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:05
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