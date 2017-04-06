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Из-за бесхозного рюкзака в вагоне поезда на станции метро "Автозаводская" высадили пассажиров
8 апреля 2017 г. | Время публикации 12:25 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Правоохранительные органы проверяют бесхозный рюкзак, оставленный в поезде на станции метро "Автозаводская". Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"В 10:30 на станции метро "Автозаводская" - второй путь, 55-й маршрут - из поезда высадили пассажиров. В шестом вагоне обнаружен бесхозный рюкзак. В 10:34 состав отправлен на третий станционный путь станции "Автозаводская". Идет досмотр", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах столицы также отметил в сообщении агентству, что из поезда высадили 300 пассажиров. Происшествие не повлияло на работу метрополитена, поезда ходят в штатном режиме.
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