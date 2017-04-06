Из-за бесхозного рюкзака в вагоне поезда на станции метро "Автозаводская" высадили пассажиров Метрополитен Рубрики: Происшествия

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"В 10:30 на станции метро "Автозаводская" - второй путь, 55-й маршрут - из поезда высадили пассажиров. В шестом вагоне обнаружен бесхозный рюкзак. В 10:34 состав отправлен на третий станционный путь станции "Автозаводская". Идет досмотр", - сказал собеседник агентства.



Источник в экстренных службах столицы также отметил в сообщении агентству, что из поезда высадили 300 пассажиров. Происшествие не повлияло на работу метрополитена, поезда ходят в штатном режиме. Правоохранительные органы проверяют бесхозный рюкзак, оставленный в поезде на станции метро "Автозаводская". Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене."В 10:30 на станции метро "Автозаводская" - второй путь, 55-й маршрут - из поезда высадили пассажиров. В шестом вагоне обнаружен бесхозный рюкзак. В 10:34 состав отправлен на третий станционный путь станции "Автозаводская". Идет досмотр", - сказал собеседник агентства.Источник в экстренных службах столицы также отметил в сообщении агентству, что из поезда высадили 300 пассажиров. Происшествие не повлияло на работу метрополитена, поезда ходят в штатном режиме.



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