]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
апреля
pda
Поиск
Архив

На трех станциях московского метро поймали людей со следами взрывчатки на руках и одежде
8 апреля 2017 г. | Время публикации 16:35 | Последние изменения 16:47
Рубрики: Криминал, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Пятерых человек со следами взрывчатых веществ на одежде и руках выявили в рамках усиления мер безопасности на трех станциях Московского метрополитена, сообщает РИАМО со ссылкой на Life.

"На трех станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они – выходцы из Киргизии и Казахстана", – говорится в сообщении. Их поймали на станциях "Таганская", "Каховская" и "Коломенская", подчеркивается в материале.

Как уточняется в сообщении, пары и частицы нитроглицерина и тетрила, которые используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств, удалось обнаружить на руках и одежде пассажиров с помощью специальных приборов. На данный момент выясняют, откуда у подозрительных лиц на руках оказались следы взрывчатых веществ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.04.2017   19:46
2
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 8 апреля 2017 г. // Последняя новость 18:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>