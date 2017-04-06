Строительство ТПУ "Селигерская" в Москве завершат за три года

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Селигерская" в Москве завершат за три года, идет подготовка стройплощадки и проектирование, сообщил РИАМО
в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Кроме метро, будем еще строить небольшой транспортно-пересадочный узел, он находится на станции "Селигерская". Видим, что инвестор уже вышел на работу, делают проектирование и подготовку площадки. Они представили график, что в течение двух-трех лет полностью построят этот ТПУ", – сказал он.
Ранее Хуснуллин подтвердил, что до конца 2017 года планируется построить
три станции Люблинско-Дмитровской линии метро: "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская". Он уточнил, что строительные работы на объектах идут в круглосуточном режиме.