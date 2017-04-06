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Строительство ТПУ "Селигерская" в Москве завершат за три года
8 апреля 2017 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:04
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Селигерская" в Москве завершат за три года, идет подготовка стройплощадки и проектирование, сообщил РИАМОв субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Кроме метро, будем еще строить небольшой транспортно-пересадочный узел, он находится на станции "Селигерская". Видим, что инвестор уже вышел на работу, делают проектирование и подготовку площадки. Они представили график, что в течение двух-трех лет полностью построят этот ТПУ", – сказал он.

Ранее Хуснуллин подтвердил, что до конца 2017 года планируется построить три станции Люблинско-Дмитровской линии метро: "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская". Он уточнил, что строительные работы на объектах идут в круглосуточном режиме.
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