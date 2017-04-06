МЧС предупредило водителей и пешеходов о густом тумане в Москве

Туман с видимостью 200–500 метров ожидается в Москве с 06:00 до 11:00 субботы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на столичное ГУ МЧС России. "Из-за тумана возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП", – говорится в сообщении. В связи с этим ГУ МЧС призывает к бдительности водителей, а также пешеходов.
Кроме того, как напоминает ТАСС
, сегодня в Московском регионе ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. "Температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла", – сообщили в Росгидромете. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Днем в воскресенье при переменной облачности осадки не ожидаются. В Москве воздух прогреется до 7-9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.