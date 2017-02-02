Вопреки ожиданиям чиновников москвичи не хотят покупать парковочные места Рубрики: Недвижимость

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Ранее машино-места представляли собой долю в праве собственности на паркинг, что затрудняло их оборот, а понятия "машино-место" в законодательстве не существовало вовсе. Девелоперы, впрочем, убеждены, что проблема кроется не в юридических нюансах, а в востребованности парковок в целом. Несмотря на имеющуюся в городе нехватку автостоянок, жители столицы не стремятся покупать машино-места из-за их дороговизны. В некоторых случаях цены на место на парковке доходят до 7 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры в пределах Москвы.



По мнению представителей рынка, январь не тот месяц, по итогам которого нужно делать серьезные выводы, но в целом существенных перемен в темпах продаж или ценах на парковочные места на рынке также никто не ждет. Проблем с продажей машино-мест нет только в сегменте элитного жилья, поскольку в центре города найти стоянку для автомобиля особенно трудно. Кроме того, цена машино-места относительно стоимости роскошной квартиры весьма невелика. Несмотря на упрощение процедуры регистрации в собственность парковок в жилых новостройках, ожидаемое властями оживление покупательского спроса так и не произошло, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Впрочем, по словам девелоперов, увеличения объемов продаж ждали преимущественно чиновники, тогда как представители бизнеса в этом вопросе не столь оптимистичны.Ранее машино-места представляли собой долю в праве собственности на паркинг, что затрудняло их оборот, а понятия "машино-место" в законодательстве не существовало вовсе. Девелоперы, впрочем, убеждены, что проблема кроется не в юридических нюансах, а в востребованности парковок в целом. Несмотря на имеющуюся в городе нехватку автостоянок, жители столицы не стремятся покупать машино-места из-за их дороговизны. В некоторых случаях цены на место на парковке доходят до 7 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры в пределах Москвы.По мнению представителей рынка, январь не тот месяц, по итогам которого нужно делать серьезные выводы, но в целом существенных перемен в темпах продаж или ценах на парковочные места на рынке также никто не ждет. Проблем с продажей машино-мест нет только в сегменте элитного жилья, поскольку в центре города найти стоянку для автомобиля особенно трудно. Кроме того, цена машино-места относительно стоимости роскошной квартиры весьма невелика.



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