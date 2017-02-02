]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
февраля
pda
Поиск
Архив

Вопреки ожиданиям чиновников москвичи не хотят покупать парковочные места
8 февраля 2017 г. | Время публикации 13:25 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Несмотря на упрощение процедуры регистрации в собственность парковок в жилых новостройках, ожидаемое властями оживление покупательского спроса так и не произошло, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Впрочем, по словам девелоперов, увеличения объемов продаж ждали преимущественно чиновники, тогда как представители бизнеса в этом вопросе не столь оптимистичны.

Ранее машино-места представляли собой долю в праве собственности на паркинг, что затрудняло их оборот, а понятия "машино-место" в законодательстве не существовало вовсе. Девелоперы, впрочем, убеждены, что проблема кроется не в юридических нюансах, а в востребованности парковок в целом. Несмотря на имеющуюся в городе нехватку автостоянок, жители столицы не стремятся покупать машино-места из-за их дороговизны. В некоторых случаях цены на место на парковке доходят до 7 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры в пределах Москвы.

По мнению представителей рынка, январь не тот месяц, по итогам которого нужно делать серьезные выводы, но в целом существенных перемен в темпах продаж или ценах на парковочные места на рынке также никто не ждет. Проблем с продажей машино-мест нет только в сегменте элитного жилья, поскольку в центре города найти стоянку для автомобиля особенно трудно. Кроме того, цена машино-места относительно стоимости роскошной квартиры весьма невелика.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.02.2017   16:30
3
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 февраля 2017 г. // Последняя новость 16:17
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>