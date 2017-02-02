Собака напала на женщину в столичной квартире Рубрики: Происшествия

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В квартире находилась компания, распивавшая спиртные напитки. В ходе посиделок между отдыхающими произошёл конфликт, и собака одного из гостей укусила за руку женщину. Еще одна из женщин получила травму головы. Медицинская помощь была оказана женщинам на месте, от госпитализации они отказались. По данному факту проводится проверка.



Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на женщину в квартире на юге Москвы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел накануне в доме по улице Газопровод.В квартире находилась компания, распивавшая спиртные напитки. В ходе посиделок между отдыхающими произошёл конфликт, и собака одного из гостей укусила за руку женщину. Еще одна из женщин получила травму головы. Медицинская помощь была оказана женщинам на месте, от госпитализации они отказались. По данному факту проводится проверка.



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