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Собака напала на женщину в столичной квартире
8 февраля 2017 г. | Время публикации 10:41 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Происшествия  
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Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на женщину в квартире на юге Москвы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел накануне в доме по улице Газопровод.

В квартире находилась компания, распивавшая спиртные напитки. В ходе посиделок между отдыхающими произошёл конфликт, и собака одного из гостей укусила за руку женщину. Еще одна из женщин получила травму головы. Медицинская помощь была оказана женщинам на месте, от госпитализации они отказались. По данному факту проводится проверка.

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Среда, 8 февраля 2017 г. // Последняя новость 16:17
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