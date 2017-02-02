Дизайнер из Украины напал с ножом на 17-летнюю девушку в лифте московской многоэтажки Рубрики: Криминал

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Инцидент произошел в доме на балаклавском проспекте. Злоумышленник вошел в лифт вслед за девушкой, схватил ее за горло и прижал к ее лицу нож. При первой попытке вырваться нападавший ранил ей лицо, однако затем лифт прибыл на этаж, двери открылись, и девушке удалось выбежать из кабины и затем вызвать полицейских.



Стражи порядка организовали поиски подозреваемого, и благодаря поквартирному опросу окрестных домов его удалось задержать. По словам источника в полиции, преступником оказался приезжий из страны СНГ, и в Москве он работает дизайнером. По данным ТАСС, злоумышленник прибыл из Украины. Девушке же всего 17 лет, уточнил собеседник агентства. Вооруженный ножом мужчина днем в среду напал на несовершеннолетнюю девушку в лифте жилого дома на юге Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.Инцидент произошел в доме на балаклавском проспекте. Злоумышленник вошел в лифт вслед за девушкой, схватил ее за горло и прижал к ее лицу нож. При первой попытке вырваться нападавший ранил ей лицо, однако затем лифт прибыл на этаж, двери открылись, и девушке удалось выбежать из кабины и затем вызвать полицейских.Стражи порядка организовали поиски подозреваемого, и благодаря поквартирному опросу окрестных домов его удалось задержать. По словам источника в полиции, преступником оказался приезжий из страны СНГ, и в Москве он работает дизайнером. По данным ТАСС, злоумышленник прибыл из Украины. Девушке же всего 17 лет, уточнил собеседник агентства.



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