]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
февраля
pda
Поиск
Архив

Дизайнер из Украины напал с ножом на 17-летнюю девушку в лифте московской многоэтажки
8 февраля 2017 г. | Время публикации 18:16 | Последние изменения 18:17
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Вооруженный ножом мужчина днем в среду напал на несовершеннолетнюю девушку в лифте жилого дома на юге Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.

Инцидент произошел в доме на балаклавском проспекте. Злоумышленник вошел в лифт вслед за девушкой, схватил ее за горло и прижал к ее лицу нож. При первой попытке вырваться нападавший ранил ей лицо, однако затем лифт прибыл на этаж, двери открылись, и девушке удалось выбежать из кабины и затем вызвать полицейских.

Стражи порядка организовали поиски подозреваемого, и благодаря поквартирному опросу окрестных домов его удалось задержать. По словам источника в полиции, преступником оказался приезжий из страны СНГ, и в Москве он работает дизайнером. По данным ТАСС, злоумышленник прибыл из Украины. Девушке же всего 17 лет, уточнил собеседник агентства.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.02.2017   21:43
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 февраля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>