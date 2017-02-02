ЦОДД перечислил улицы, которые власти будут "лечить" от пробок сужением полос для автомобилей Рубрики: Автотранспорт

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Утвержденные проекты центр уже направил в Департамент ЖКХ Москвы и ГБУ "Автомобильные дороги". Когда переразметка начнется - зависит от планов работы и наличия соответствующего финансирования. Ожидается, что дорожные работы начнутся в середине апреля. Нанесение разметки в зависимости от сложности объекта длится от суток до недели.



Как отмечается в материале, изменения произойдут в районе Бутово на перекрестке Варшавского и Расторгуевского шоссе. При помощи сужения полос в этом месте на Варшавском шоссе добавят по одной полосе с каждой из сторон, благодаря чему пропускная способность магистрали должна вырасти на 35-40 процентов. В районе Марьино дополнительные полосы появятся на улицах Верхние Поля и Марьинский парк в той части, где они пересекаются.



В районе Москворечье-Сабурово изменения произойдут на перекрестке Каширского шоссе с Котляковским проездом. Для выезда с Котляковского проезда на "Каширку" будет организовано четыре полосы вместо нынешних трех, а вместо двух светофорных фаз на выезд останется лишь одна. На Коровинском шоссе в Западном Дегунино на пересечении с Коровинским проездом, Ангарской и Дегунинской улицах существующие полосы будут сужены и уведены правее, а слева появятся новые карманы для поворачивающих налево. На пересечении Талдомской улицы на Коровинском шоссе появится по дополнительному ряду с каждой стороны.



На пересечении улицы Лобачевского с Мичуринским проспектом в районе Очаково-Матвеевское будет применена направляющая разметка, с помощью которой едущие прямо машины смогут проезжать перекресток без перестроений. В Текстильщиках перед перекрестком Люблинской улицей с Саратовской за счет сужения появится еще одна полоса в сторону центра.



В Северном Медведково будет нанесен островок безопасности при съезде с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению к области. В Марьино на перекрестке улиц Шоссейная и Батюнинская изменится организация движения для оптимизации транспортных потоков. Кроме того, в Печатниках на подъезде с юга к улице Полбина на Шоссейной улице появится дополнительный ряд для поворота направо. В этом месте также изменится работа светофора: будет установлена стрелка для поворота на улицу Полбина. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подготовил первые проекты по нанесению новой разметки в местах, где образуются пробки . По данным "Коммерсанта" , пока речь идет о нескольких проблемных перекрестках в девяти районах города, однако до конца марта эксперты намерены подготовить до 50 проектов реорганизации движения на московских улицах.Утвержденные проекты центр уже направил в Департамент ЖКХ Москвы и ГБУ "Автомобильные дороги". Когда переразметка начнется - зависит от планов работы и наличия соответствующего финансирования. Ожидается, что дорожные работы начнутся в середине апреля. Нанесение разметки в зависимости от сложности объекта длится от суток до недели.Как отмечается в материале, изменения произойдут в районе Бутово на перекрестке Варшавского и Расторгуевского шоссе. При помощи сужения полос в этом месте на Варшавском шоссе добавят по одной полосе с каждой из сторон, благодаря чему пропускная способность магистрали должна вырасти на 35-40 процентов. В районе Марьино дополнительные полосы появятся на улицах Верхние Поля и Марьинский парк в той части, где они пересекаются.В районе Москворечье-Сабурово изменения произойдут на перекрестке Каширского шоссе с Котляковским проездом. Для выезда с Котляковского проезда на "Каширку" будет организовано четыре полосы вместо нынешних трех, а вместо двух светофорных фаз на выезд останется лишь одна. На Коровинском шоссе в Западном Дегунино на пересечении с Коровинским проездом, Ангарской и Дегунинской улицах существующие полосы будут сужены и уведены правее, а слева появятся новые карманы для поворачивающих налево. На пересечении Талдомской улицы на Коровинском шоссе появится по дополнительному ряду с каждой стороны.На пересечении улицы Лобачевского с Мичуринским проспектом в районе Очаково-Матвеевское будет применена направляющая разметка, с помощью которой едущие прямо машины смогут проезжать перекресток без перестроений. В Текстильщиках перед перекрестком Люблинской улицей с Саратовской за счет сужения появится еще одна полоса в сторону центра.В Северном Медведково будет нанесен островок безопасности при съезде с внутренней стороны МКАД на Осташковское шоссе по направлению к области. В Марьино на перекрестке улиц Шоссейная и Батюнинская изменится организация движения для оптимизации транспортных потоков. Кроме того, в Печатниках на подъезде с юга к улице Полбина на Шоссейной улице появится дополнительный ряд для поворота направо. В этом месте также изменится работа светофора: будет установлена стрелка для поворота на улицу Полбина.



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