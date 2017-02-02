Первый российский электробус начал курсировать в столице по маршруту М2

19 января 2017 г. Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров

Электробус рассчитан на перевозку 86 пассажиров. Испытания электробуса продлятся шесть месяцев, он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы. Пока он курсирует по Филёвскому автобусно-троллейбусному парку.