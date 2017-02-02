Первый российский электробус начал курсировать в столице по маршруту М2

Первый электробус в тестовом режиме начал курсировать по маршруту M2 "Фили - Метро "Китай-город", который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом на Славянской площади. Об этом сообщается на сайте
ГУП "Мосгортранс".
По словам главного инженера ГУП "Мосгортранс" Павла Хмелева, ежедневно по будням маршрутом М2 пользуются более 16 тысяч человек. Высокий пассажиропоток на этом маршруте позволит оценить работоспособность электробуса при большой нагрузке и при различных погодных условиях. Электробус на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292 вмещает до 90 пассажиров и оборудован 27 сидениями. Испытания электробуса продлятся шесть месяцев
, он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы.