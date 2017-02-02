]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
февраля
pda
Поиск
Архив

Первый российский электробус начал курсировать в столице по маршруту М2
8 февраля 2017 г. | Время публикации 08:52
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
www.mosgortrans.ru
Первый электробус в тестовом режиме начал курсировать по маршруту M2 "Фили - Метро "Китай-город", который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом на Славянской площади. Об этом сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

По словам главного инженера ГУП "Мосгортранс" Павла Хмелева, ежедневно по будням маршрутом М2 пользуются более 16 тысяч человек. Высокий пассажиропоток на этом маршруте позволит оценить работоспособность электробуса при большой нагрузке и при различных погодных условиях. Электробус на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292 вмещает до 90 пассажиров и оборудован 27 сидениями. Испытания электробуса продлятся шесть месяцев, он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров
19 января 2017 г.
Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров
Электробус рассчитан на перевозку 86 пассажиров. Испытания электробуса продлятся шесть месяцев, он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы. Пока он курсирует по Филёвскому автобусно-троллейбусному парку.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.02.2017   10:16
5
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 февраля 2017 г. // Последняя новость 10:08
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>