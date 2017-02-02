СМИ узнали о грядущих сокращениях в Первом меде

Две трети сотрудников факультета послевузовского образования Первого московского государственного медуниверситета имени Сеченова находятся под угрозой сокращения, сообщают сотрудники вуза. По их словам, планируется ликвидировать около десяти кафедр этого факультета. В вузе отмечают, что проводится плановая оптимизация, а сокращение ставок не затронет основных работников. По словам экспертов, процесс реформирования связан с изменением всей системы повышения квалификации и последипломного образования врачей, пишет "Коммерсант"
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Как сообщил один из сотрудников Первого меда, с понедельника в вузе закрывают или сливают с другими около 10 из 50 кафедр факультета последипломного образования, включая кафедры патологической анатомии, нефрологии и сердечно-сосудистой хирургии. По его словам, Минздрав перестал финансировать один из трех циклов повышения квалификации, что составляет две трети финансирования факультета, и в итоге будут закрыты около 200 ставок из 300. Планы были обнародованы руководством вуза на ученом совете в январе и в прошлый понедельник, 6 февраля.
"Людей увольняют, заставляя писать заявления об увольнении по собственному желанию, о сокращении по закону и выплате двух окладов речи не идет, - рассказывает другой собеседник, также пожелавший остаться неназванным. - Грустно, потому что люди работают десятками лет, их же не с улицы набрали. Я считаю, что идет целенаправленный разгром последипломного образования. Пока это коснулось только нашего вуза, но не исключено, что позже затронет и другие". Еще один сотрудник вуза подтвердил, что слышал о сокращении кафедр, однако назвал это "техническим процессом".
В Минздраве сообщили, что каких-либо указаний о проведении сокращений со стороны ведомства не было, а вузы самостоятельно проводят внутреннюю оптимизацию, включая изменение штатного расписания. В пресс-службе Первого меда заявили, что речь идет о плановых мероприятиях по оптимизации системы послевузовского профессионального образования, а сокращение ставок не затронет основных работников и касается преимущественно внешних совместителей.
Эксперты отмечают, что реорганизация связана с необходимостью кардинального пересмотра системы последипломного образования: многим вузам невыгодно содержать кафедры, через которые проходят мало врачей. Кроме того, современные телекоммуникационные системы позволяют врачам получать те же самые знания без отрыва от работы, а практику проходить у себя на рабочих местах, что тоже должно быть отражено в современной системе последипломного образования.