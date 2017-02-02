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Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни
8 февраля 2017 г. | Время публикации 14:37 | Последние изменения 15:46
Рубрики: Погода  
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В московском регионе с четверга начнется потепление: новых 20-градусных морозов в городе в ближайшее время на намечается. По данным Гидрометцентра РФ, потепление в столице и пригороде будет сопровождаться небольшими снегопадами: ежесуточно прирост осадков может составлять от 1 до 3 миллиметров.

Ближайшей ночью в Москве будет холодно - около 12-14 градусов ниже нуля, однако днем уже минус 4-7. В ночь на пятницу и на субботу температура не будет опускаться ниже 8-11 градусов, а в дневные часы ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. Отметим, что на пике морозов температура в городе в феврале опускалась до минус 23,2 градуса.
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Среда, 8 февраля 2017 г. // Последняя новость 16:17
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