Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни Рубрики: Погода

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Ближайшей ночью в Москве будет холодно - около 12-14 градусов ниже нуля, однако днем уже минус 4-7. В ночь на пятницу и на субботу температура не будет опускаться ниже 8-11 градусов, а в дневные часы ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. Отметим, что В московском регионе с четверга начнется потепление: новых 20-градусных морозов в городе в ближайшее время на намечается. По данным Гидрометцентра РФ , потепление в столице и пригороде будет сопровождаться небольшими снегопадами: ежесуточно прирост осадков может составлять от 1 до 3 миллиметров.Ближайшей ночью в Москве будет холодно - около 12-14 градусов ниже нуля, однако днем уже минус 4-7. В ночь на пятницу и на субботу температура не будет опускаться ниже 8-11 градусов, а в дневные часы ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. Отметим, что на пике морозов температура в городе в феврале опускалась до минус 23,2 градуса.



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