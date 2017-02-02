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Муниципальные депутаты просят мэрию продолжить программу сноса пятиэтажек
8 февраля 2017 г. | Время публикации 09:26
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
7 февраля состоялся совет муниципальных депутатов города Москвы, в ходе которого представители всех районов столицы получили возможность задать мэру Сергею Собянину вопросы о наиболее актуальных болевых точках. Одной из них неожиданно стала проблема капремонта: как объяснили представители некоторых муниципальных образований, часть домов, в том числе в центральных районах, просто не приспособлена для того, чтобы проводить там серьезные работы, и их следовало бы включить в программу сноса и расселения. Однако программа требует немалых денег, а процесс расселения нередко саботируют сами жители, пишет "Московский комсомолец".

Представители муниципальных образований обратили внимание мэра города на то, что комплексные меры по капитальному ремонту жилых домов удается реализовать в полном объеме не везде и не всегда. Так, ряд домов в Пресненском и Бабушкинском округах признаны пригодными для жилья, но не для капремонта: в силу их конструктивных особенностей жить во время ремонта в таких квартирах попросту невозможно, и люди сами отказываются от вмешательства, даже в откровенно аварийных условиях. По словам депутатов, провести грамотную реновацию пятиэтажного жилого фонда практически невозможно, поэтому следовало бы задуматься о внесении в региональную программу сноса хрущевок домов, которые просто не удастся отремонтировать. Такие пятиэтажки сохранились в столичных районах Зюзино, Кузьминки, Бибирево и других.

Как пояснил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, на данный момент продление программы расселения пятиэтажек практически нереализуемо: последний этап программы проходил в очень сложных районах, где нет площадок для переселения, а сама она требует едва ли не половины всех бюджетных ресурсов, тогда как сейчас 70% денег бюджета уходит на решение транспортной проблемы. К тому же процесс расселения нередко саботируют сами жители, недовольные новым предложенным жильем или просто не желающие расставаться с насиженным местом, они осложняют процесс расселения и сноса судебными процессами. Тем не менее съезд принял обращение к правительству Москвы, в котором требует решить проблему дальнейшего сноса пятиэтажек в ближайшее время.
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