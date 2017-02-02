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МВД наградило полицейского и прохожего, спасших женщину из тонущей машины
8 февраля 2017 г. | Время публикации 15:11 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Общество  
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Агентство городских новостей "Москва"
Инспектора ДПС Алексея Коняева и жителя Москвы Мурата Шомахова наградили за спасение женщины из тонущей машины. Как напомнили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД, вечером 26 января женщина на автомобиле Subaru не справилась с управлением и упала в Москву-реку. Сотрудники ГИБДД и 44-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов бросились на помощь девушке и разбили куском льдины заднее стекло Subaru, после чего полицейский вытащил пострадавшую.

Капитан полиции Алексей Коняев награжден ценным подарком, ему объявлена благодарность начальника ГУ МВД России по Москве. За содействие полиции, проявленное при спасении человека, награжден ценным подарком и Мурат Шомахов. Ранее стало известно, что благодарность Коняеву также выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

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