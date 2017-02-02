МВД наградило полицейского и прохожего, спасших женщину из тонущей машины

27 января 2017 г. Водитель и полицейский прыгнули в Москву-реку, спасая женщину из тонущей машины

На одной из набережных недалеко от Киевского вокзала cтолкнулись два автомобиля, один из которых пробил ограждение и оказался в воде. Женщину за рулем спасли один из проезжавших мимо водителей и полицейский.