Интерактивная стела с расписанием автобусов и новостями появится в Новой Москве весной Рубрики: Городская инфраструктура

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По словам Федосеева, на интерактивной стеле из антивандальных материалов можно будет увидеть карту Троицка, его достопримечательности, время прибытия ближайшего автобуса, а также объявления, новости, афишу мероприятий, оперативные предупреждения МЧС и изменения режима работы государственных учреждений. Стелу откроют на Академической площади Троицка в День города 27 мая. Кроме того, весной в рамках благоустройства в Троицке появится несколько неинтерактивных стел с картами города и обозначением ближайших интересных мест.



Глава Троицка Владимир Дудочкин уточнил, что власти протестируют стелу, а затем по результатам обратятся в мэрию Москвы с предложением установить такие же стелы на всей территории городского округа.Эксперты утверждают, что стела будет полезна и удобна жителям, однако перед установкой их по всему округу следовало бы провести исследование и узнать, какая информация наиболее интересна в каждом конкретном районе. Помимо этого, властям стоит задуматься над созданием мобильного приложения со всей необходимой информацией.



Первая интерактивная стела с расписанием прибытия автобусов, городской картой и афишей мероприятий появится в ТиНАО весной 2017 года. Ее разместят в рамках пилотного проекта рядом с остановкой общественного транспорта в Троицке. Об этом m24.ru рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Троицка Николай Федосеев.По словам Федосеева, на интерактивной стеле из антивандальных материалов можно будет увидеть карту Троицка, его достопримечательности, время прибытия ближайшего автобуса, а также объявления, новости, афишу мероприятий, оперативные предупреждения МЧС и изменения режима работы государственных учреждений. Стелу откроют на Академической площади Троицка в День города 27 мая. Кроме того, весной в рамках благоустройства в Троицке появится несколько неинтерактивных стел с картами города и обозначением ближайших интересных мест.Глава Троицка Владимир Дудочкин уточнил, что власти протестируют стелу, а затем по результатам обратятся в мэрию Москвы с предложением установить такие же стелы на всей территории городского округа.Эксперты утверждают, что стела будет полезна и удобна жителям, однако перед установкой их по всему округу следовало бы провести исследование и узнать, какая информация наиболее интересна в каждом конкретном районе. Помимо этого, властям стоит задуматься над созданием мобильного приложения со всей необходимой информацией.



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