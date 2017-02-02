Группа "подозрительных граждан" попыталась разослать наркотики по регионам через "Почту России" Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Сотрудники "Почты России" пресекли пересылку крупной партии психотропных веществ, обратив внимание правоохранителей на группу молодых людей, решивших посреди ночи отправить несколько посылок из Москвы в другие российские города в круглосуточном отделении почтовой связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.



По словам собеседника агентства, граждане в отделении "вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны". Сотрудники приняли отправления, а затем обратились в правоохранительные органы.



Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в 10 изъятых пакетах находилось около 2 килограммов запрещенных к свободному обороту сильных препаратов. Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей были переданы полиции, и подозреваемых удалось быстро задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.



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