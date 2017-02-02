Трамваи на площади Белорусского вокзала появятся осенью Рубрики: Общественный транспорт

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"Трамвайное движение вернется на площадь Тверской заставы, трамваи 7 и 19 смогут подходить к Белорусскому вокзалу. Мы начнем работать вместе с коллегами из комплекса ЖКХ в апреле. Думаю, к концу сентября-октября первые трамваи поедут по данному направлению", - сказал Ликсутов, добавив, что с Лесной улицы трамваи будут пересекать Тверскую в действующей фазе светофора, однако никакого дополнительного ожидания для автомобилистов не будет. Ожидается, что трамвайным сообщением на данных направлениях будут пользоваться около 50 тысяч человек. О транспортных проблемах в районе Белорусского вокзала сообщалось в сентябре прошлого года: власти обращали внимание на тот факт, что обе станции "Белорусская" перегружены, а до ближайшего транспорта надо долго идти по лестницам и переходам, и ни на чем, кроме метро, уехать



Трамвайное движение вернется на площадь Тверской заставы у Белорусского вокзала к осени, сообщил в среду в эфире телеканала "Москва 24" заммэра столицы Максим Ликсутов."Трамвайное движение вернется на площадь Тверской заставы, трамваи 7 и 19 смогут подходить к Белорусскому вокзалу. Мы начнем работать вместе с коллегами из комплекса ЖКХ в апреле. Думаю, к концу сентября-октября первые трамваи поедут по данному направлению", - сказал Ликсутов, добавив, что с Лесной улицы трамваи будут пересекать Тверскую в действующей фазе светофора, однако никакого дополнительного ожидания для автомобилистов не будет. Ожидается, что трамвайным сообщением на данных направлениях будут пользоваться около 50 тысяч человек. О транспортных проблемах в районе Белорусского вокзала сообщалось в сентябре прошлого года: власти обращали внимание на тот факт, что обе станции "Белорусская" перегружены, а до ближайшего транспорта надо долго идти по лестницам и переходам, и ни на чем, кроме метро, уехать практически невозможно



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