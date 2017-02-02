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В метро в День всех влюблённых прозвучат романтические песни и стихи о любви
8 февраля 2017 г. | Время публикации 10:08
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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Global Look Press
Поздравительную программу метрополитена к 14 февраля дополнят песнями о любви. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, для музыкального сопровождения были выбраны песни на стихи поэта Игоря Шаферана, 85-летие со дня рождения которого будет отмечаться накануне, 13 февраля.

С 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций будут звучать песни "На тебе сошёлся клином белый свет", "Белый танец", "Ты говоришь мне о любви" и "Для тебя". 14 февраля подземка также поздравит пассажиров стихами Александра Пушкина ("Признание", "Я вас любил: любовь ещё, быть может..."), Михаила Лермонтова ("Она поёт — и звуки тают", "Из-под таинственной холодной полумаски") и Анны Ахматовой "Любовь".
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