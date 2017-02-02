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Эксперты Мосгордумы одобрили запрет на курение вейпов в общественных местах
8 февраля 2017 г. | Время публикации 17:08
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
На совместном заседании комиссий по законодательству и здравоохранению Мосгордумы в среду, 8 февраля, был одобрен резонансный законопроект о запрете на курение вейпов и кальянов, сообщает РБК со ссылкой на собственного корреспондента. Теперь инициатива будет рассмотрена на заседании столичного парламента, а затем направлена в Госдуму.

Как отмечает портал, проект приравнивает не только вейпы, но и кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам. Их, а также курительные смеси и аккумуляторы к устройствам, будет запрещено продавать несовершеннолетним. Производители будут обязаны полностью раскрывать состав смесей, а власти установят требования к упаковкам и маркировкам.

В случае принятия законопроекта будет запрещено "дымить" в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях, на пляжах, детских площадках, а также в транспорте, на вокзалах, аэропортах, остановках и на расстоянии 15 метров от них. При этом в городе появятся специальные места для курения вейпов и кальянов.
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