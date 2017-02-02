Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице в пятницу

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице 10 февраля. Как сообщается на сайте мероприятия
, для участия в акции необходимо зарегистрироваться, что поможет собирать информацию о зимних поездках и использовать ее для развития велосипедной инфраструктуры.
Напомним, предыдущее веломероприятие прошло в столице 7 января: велопарад собрал более 500 участников, несмотря на 27-градусный мороз
. На старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи и сотрудники МЧС, но ни один велосипедист не обратился к врачам. Департамент транспорта рекомендовал перенести велопарад на другой день, когда холода ослабнут, но организаторы отказались
, пояснив, что мероприятие призвано показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды.