Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице в пятницу

8 января 2017 г. Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО

На первом в году велопараде ожидалось порядка пяти тысяч человек, но ударившие морозы сильно сократили число участников. На старте и финише дежурили врачи и сотрудники МЧС, однако помощь после заезда никому не понадобилась.