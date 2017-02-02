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Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице в пятницу
8 февраля 2017 г. | Время публикации 11:16 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Общество  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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Global Look Press
Акция "На работу на велосипеде" пройдет в столице 10 февраля. Как сообщается на сайте мероприятия, для участия в акции необходимо зарегистрироваться, что поможет собирать информацию о зимних поездках и использовать ее для развития велосипедной инфраструктуры.

Напомним, предыдущее веломероприятие прошло в столице 7 января: велопарад собрал более 500 участников, несмотря на 27-градусный мороз. На старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи и сотрудники МЧС, но ни один велосипедист не обратился к врачам. Департамент транспорта рекомендовал перенести велопарад на другой день, когда холода ослабнут, но организаторы отказались, пояснив, что мероприятие призвано показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды.
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