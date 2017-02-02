Волонтеры помогут столичному зоопарку разработать эко-туры Рубрики: Общество

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"Они знают, где ставить палатку, где можно или нельзя ловить рыбу, собирать грибы, вот такие туристы нам нужны", - сказала Акулова, уточнив, что наличие у туристов детей также позволит разработать другие типы экологических туров. Напомним, создание



Московский зоопарк пригласил путешественников принять участие в разработке экотуров. Как сообщила Агентству городских новостей "Москва" генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, речь идет о туристах, имеющих опыт путешествий по России. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, которая в скором времени появится на сайте зоопарка."Они знают, где ставить палатку, где можно или нельзя ловить рыбу, собирать грибы, вот такие туристы нам нужны", - сказала Акулова, уточнив, что наличие у туристов детей также позволит разработать другие типы экологических туров. Напомним, создание эколого-просветительских маршрутов для туристов приурочено к Году экологии в России. Туры будут ориентированы на разные социальные группы и будут отличаться доступными ценами, их состав будет объявлен в марте на Всероссийском форуме познавательно-экологического туризма. Речь можкт идти как о познавательном отдыхе для всей семьи на выходных или каникулах или учебной поездке для школьников, так и об ознакомительном путешествии для иностранных туристов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 января 2017 г. Московский зоопарк запустит экологические туры по региону

Туристы смогут посетить природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском и сам зоосад. Туры будут ориентированы на разные социальные группы, конкретные программы представят в марте.

