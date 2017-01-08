Режим ЧС введен в Красногорске из-за повторного отключения тепла в домах

Режим чрезвычайной ситуации введен в подмосковном Красногорске после повторного сбоя в работе котельной. Без теплоснабжения в морозы остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области.
Утечка теплоносителя произошла на частной котельной "КМЗ им. Зверева", которая находится на балансе завода, уточнили в ведомстве. Отопление отключилось в 10 утра 8 января. Работу котельной обещают восстановить до полуночи. "Введён режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы", – сообщил в инстаграме
глава муниципального района Михаил Сапунов.
Предыдущий сбой случился 7 января. Коммунальные аварии за последние два дня происходили также в Люберцах
и Королеве
. В Люберцах в пятницу вечером после аварии на энергоподстанции без света остались около 100 тысяч человек. В субботу утром тепло и горячая вода отключились в 22 жилых домах. В Королеве в тот же день из-за прорыва на теплотрассе без отопления оставались 59 жилых домов.