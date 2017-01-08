Режим ЧС введен в Красногорске из-за повторного отключения тепла в домах

7 января 2017 г. Из-за аварии на теплотрассе в подмосковном Королеве без отопления остались 59 жилых домов

Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве – минус 26 градусов.