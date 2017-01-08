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Режим ЧС введен в Красногорске из-за повторного отключения тепла в домах
8 января 2017 г. | Время публикации 15:37
Рубрики: Коммунальное хозяйство, Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в подмосковном Красногорске после повторного сбоя в работе котельной. Без теплоснабжения в морозы остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Московской области.

Утечка теплоносителя произошла на частной котельной "КМЗ им. Зверева", которая находится на балансе завода, уточнили в ведомстве. Отопление отключилось в 10 утра 8 января. Работу котельной обещают восстановить до полуночи. "Введён режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы", – сообщил в инстаграме глава муниципального района Михаил Сапунов.

Предыдущий сбой случился 7 января. Коммунальные аварии за последние два дня происходили также в Люберцах и Королеве. В Люберцах в пятницу вечером после аварии на энергоподстанции без света остались около 100 тысяч человек. В субботу утром тепло и горячая вода отключились в 22 жилых домах. В Королеве в тот же день из-за прорыва на теплотрассе без отопления оставались 59 жилых домов.

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Понедельник, 9 января 2017 г. // Последняя новость 8 января 2017 г. 17:53
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