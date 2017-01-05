Москвичей предостерегли от использования липового сервиса оплаты парковки

30 декабря 2016 г. Москвичей призвали не пользоваться сторонними приложениями для оплаты парковки

Используя незаконные приложения, автомобилисты рискуют отправить деньги мошенникам. При этом парковка оплачена также не будет, за что жертвам уловки придет еще и штраф. Также в руках злоумышленников окажутся личные данные пользователя.