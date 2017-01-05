Москвичей предостерегли от использования липового сервиса оплаты парковки

"Администратор московского парковочного пространства" еще до новогодних праздников сообщил в полицию о работе незаконного сервиса
Parkowski, предлагающего автомобилистам оплачивать городскую парковку с 40-процентной скидкой, но приложение все еще доступно. Создатели обещают водителям, что предложение действует по всей Москве, включая зоны дифференцированного тарифа.
В приложении поясняется, что скидка дается за счет использования рекламы. Кроме того, автомобилистам обещают компенсировать штраф, пришедший за пользование сервиса. "Последствия любых форс-мажорных ситуаций мы полностью берем на себя, в том числе и оплату штрафа. Просто отправьте нам серию и номер СТС автомобиля", – говорится в описании. Сайт при этом оформлен весьма добротно и не вызывает подозрений.
На деле пользователь просто отдаст деньги аферистам и получит штраф, отмечает "Авторадио"
. Кроме того, есть риск передать злоумышленникам персональные данные: номер банковской карты и мобильного телефона. ГКУ "АМПП" напоминает, что альтернативы официальному приложению "Парковки Москвы" нет. Оплатить стоянку также можно по SMS, наличными через терминалы Qiwi, велотерминалы, с помощью голоса. Все возможные способы перечислены на сайте parking.mos.ru
.