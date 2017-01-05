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После лютых морозов в столице потеплеет до плюса
8 января 2017 г. | Время публикации 12:26
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Температура воздуха в Москве к середине следующей недели вернется к норме, а затем даже превысит ее, сообщает Гидрометцентр. Сейчас средняя суточная температура на 15-18 градусов ниже климатической нормы. Самой морозной в столетии стала рождественская ночь: на главной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано минус 29,9 градусов.

Минувшей ночью температура понижалась до минус 29 градусов, в а подмосковном Клину мороз усиливался до минус 36,2. В ночь на 9 января в столице по-прежнему 29–27 градусов мороза, по области местами до минус 34. В первый рабочий день после праздников минимальная температура составит минус 21 – минус 19 градусов, в районах Подмосковья 22-17 мороза.

Во вторник ночью уже минус 19-17, днем в столице "потеплеет" до минус 10 – минус 8 градусов, по области будет минус 13 – минус 8. В ночь на среду, 11 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве минус 12 – минус 10, по области до 15 мороза. Днем в столице минус 8 – минус 6 градусов. В четверг и пятницу ожидается снег и дальнейшее повышение температуры. Ночью в четверг минус 14 – минус 9, днем минус 8 – минус 3, в пятницу днем минус 6 – минус 1, а в субботу, по предварительному прогнозу, даже до плюс трех.

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